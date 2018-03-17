Под крышей Британского совета действовала МИ-6, считают в Совете Федерации

Решение о прекращении деятельности в России Британского совета принято в том числе из-за того, что под крышей этой организации действовала британская разведка, заявил РИА Новости сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.

"Мы помним, как несколько лет назад были задержаны сотрудники MI-6, действовавшие под крышей Британского совета. То, что это было распространено, было известно России", — заявил Морозов.

Кроме того, напомнил он, Великобритания так и не дала согласия на открытие в Лондоне Российского центра науки и культуры, функции которого соответствуют официально заявленным функциям Британского совета.

"Британский совет действовал в России без разрешения, при нашей доброй воле, которую мы хотели развить в конструктивные отношения России и Великобритании. Этого не произошло", — сказал Морозов.

Ранее 17 марта МИД РФ объявил зеркальные меры на высылку из Великобритании 23 российских дипломатов после покушения на жизни экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, случившегося 4 марта в Солсбери. Среди этих мер – закрытие генконсульства Великобритании в Петербурге, а также запрет деятельности Британского совета на территории страны.