Британская полиция обеспокоилась безопасностью российских эмигрантов

Полиция Великобритании обратилась к ряду россиян, получивших убежище в стране, чтобы обсудить вопросы их безопасности.

Об этом в субботу, 17 марта, сообщает «Би-би-си», пишет "Лента.ру". Как отмечается, правоохранительные органы страны пришли к выводу, что после убийства бизнесмена Николая Глушкова уровень угрозы для жизни этих людей повысился.

При этом полиция указала, что на текущем этапе расследования убийства Глушкова ничто не указывает на какую-либо связь с покушениями на убийства в городе Солсбери, где 4 марта были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Никаких признаков отравления Глушкова, чье тело было обнаружено 12 марта, полиция не обнаружила.

14 марта газета «Коммерсантъ» сообщила, что ряду российских граждан, укрывшихся в Великобритании, была предоставлена охрана. Один из собеседников газеты отметил, что после инцидента в Солсбери под окном его дома постоянно дежурит полицейская машина.

Двумя днями ранее в Лондоне было обнаружено тело бывшего заместителя генерального директора «Аэрофлота» Николая Глушкова. Несколько дней спустя полиция пришла к выводу, что он был задушен собачьим поводком. По факту смерти бизнесмена возбуждено дело об убийстве.

В начале марта на скамейке в сквере в Солсбери нашли без сознания бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме.