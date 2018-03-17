В Кронштадте двое провалились под лёд залива на снегоходе

Спасатели вытаскивали из промоины двух экстремалов, которые провалились под лёд вместе со снегоходом утром 17 марта.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, молодые люди катались на снегоходе около 9 утра неподалёку от Толбухина маяка по льду Финского залива, несмотря на вступивший с 15 марта запрет. Однако штраф – не единственная неприятность, с которой пришлось столкнуться катавшимся. Молодые люди не заметили промоину и провалились в ледяную воду. Вытаскивать их пришлось спасателям, медицинская помощь им не понадобилась.

Напомним, с 15 марта выход на лёд Невы и Финского залива запрещён, за нарушение грозит штраф. В начале марта в воду у Дворцового моста провалились трое – петербурженка, турист из Бразилии и одиннадцатилетняя девочка. Всех их вытащили спасатели.