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17.03.2018 11:59

МИД даст время на закрытие консульства Британии в Петербурге

Сроки закрытия генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге будут определяться в соответствии с международно-правовыми нормами, Лондону будет дано необходимое время для завершения работы учреждения, сообщил в субботу РИА Новости источник в МИД РФ.

"Сроки закрытия генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге будут определяться в соответствии с международно-правовыми нормами, британской стороне будет дано необходимое время для завершения работы учреждения", — сказал собеседник агентства.

Ранее МИД РФ назвал зеркальные меры на высылку 23 российских дипломатов из Великобритании в связи с покушением на экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь 4 марта в Солсбери. Среди них в ноте российского МИД указано закрытие генконсульства Великобритании в Петербурге.

Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге начало свою работу в 1992 году. В Санкт-Петербургский консульский округ входят Санкт-Петербург и Ленинградская область, Псков и Псковская область, Новгород и Новгородская область, Вологда и Вологодская область, Мурманск и Мурманская область, Архангельск и Архангельская область, Калининград и Калининградская область, Республика Коми, Республика Карелия, Ненецкий автономный округ.

Дипломатическая миссия Великобритании до недавнего времени была представлена в России тремя учреждениями: посольство в Москве и два консульства — в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.


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