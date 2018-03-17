МИД РФ: Генконсульства Великобритании в Петербурге не будет

МИД РФ 17 марта объявил зеркальные меры на высылку 23 российских дипломатов из Великобритании. Генконсульства Соединенного Королевства в Петербурге не будет.

"17 марта в МИД России был вызван посол Великобритании в Москве Бристоу, которому передана нота о том, что в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения Российской Федерации в связи с происшествием в г. Солсбери (Великобритания) 4 марта с. г. российской стороной в ответ приняты следующие решения.

Объявляются персонами нон грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве.

Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой.

В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федерации прекращается его деятельность.

Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер", – говорится в сообщении российского МИД.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году. Британские власти считают, что этот яд называется "Новичок". 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов и некоторых других мерах, направленных против России.