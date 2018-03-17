Насилие над семиклассницей вскрылось на шестом месяце ее беременности

Мама ученицы седьмого класса обратилась в полицию Петербурга с заявлением об изнасиловании дочери. Факт произошедшего помогли выявить скорые роды.

По информации «Фонтанки», в полиции вечером 16 марта петербурженка назвала и имя предполагаемого отца ребёнка. По её словам, дочь в парадной на Комендантском проспекте изнасиловал осенью прошлого года 19-летний молодой человек. Он был задержан в тот же вечер у себя дома и кроме вести о возбуждении уголовного дела узнал, что изнасилованная им 14-летняя девочка находится на шестом месяце беременности.