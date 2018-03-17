«Ленрезерв» открыт

В эти выходные вновь открыт самый крупный музей артефактов времен Великой Отечественной. Сегодня в одно пространство там соединены 18 выставок – от «НКВД в годы войны» до «Средств связи вермахта», от «Подвига духовенства» до масштабной коллекции стрелкового оружия.

«Фонтанка» неоднократно писала о масштабе «Ленрезерва». Если есть время, вы можете вспомнить об этом здесь.

Разумеется, вход, как всегда, бесплатный. Адрес музея тот же: Калининский район, Феодосийская, 4.

Время работы: 17 и 18 марта, с 11 до 18 часов.