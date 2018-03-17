Петербурженка «заминировала» Петровский стадион

Искать взрывчатку на Петровском стадионе сотрудники полиции отправились утром 16 марта. Ничего опасного они не нашли, но в соседнем районе задержали звонившую.

По информации «Фонтанки», в 8 утра 16 марта служба «112» приняла сообщение, в котором девушка предсказала, что «что-то будет» на стадионе «Петровский» и, возможно, это «что-то» – взрыв. Петербурженка звонила с мобильного телефона и не постеснялась представиться, правда назвала чужую фамилию. К девяти утра проверка стадиона была завершена, взрывчатки там не нашли. Тем временем в Приморском районе полиция задержала звонившую – девушка была сильно пьяна и мотивы своего поступка объяснить не смогла. Ее отпустили с административным протоколом.