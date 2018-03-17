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Русфонд
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17.03.2018 10:45

У болезни нет границ

Трёхлетнему Мефодию срочно требуется операция – у малыша сложный порок сердца: фактически у него нет левого желудочка, недоразвита аорта. Одну операцию на открытом сердце мальчик уже перенёс. Сейчас необходима ещё одна. Но лечение в Петербурге для Мефодия платное, ведь он из Донецкой области. Там ему помочь не могут – в полуразрушенных больницах нет ни специалистов, ни оборудования.
У болезни нет границ

«Фотанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Мефодий Кощенко, 3 года.

Врожденный порок сердца.

Требуется операция. Стоимость 570 075 руб.

«У сына учащенное сердцебиение, тяжелое дыхание, синеет лицо и губы – его состояние ухудшается с каждым днем. Мефодий родился с одним из самых сложных пороков сердца: фактически у него нет левого желудочка, недоразвита аорта. На первой неделе жизни малышу провели операцию на открытом сердце в Санкт-Петербурге. Кардиохирурги Детской городской больницы (ДГБ) №1 спасли жизнь сына. Лечение тогда оплатили читатели Русфонда, спасибо всем большое!

Мы живем в Донецкой области, здесь в полуразрушенных больницах по-прежнему нет ни специалистов, ни оборудования. Поэтому теперь мы снова вынуждены обратиться за помощью. Результаты недавнего обследования показали, что состояние Мефодия ухудшается из-за отверстия в межжелудочковой перегородке. Необходимо закрыть эту дырочку, а также устранить сужение легочной артерии. Сейчас основная нагрузка идет на правые отделы сердца, перегружены легкие и сосуды легких, развивается сердечная недостаточность. Но лечение для Мефодия платное, а у нас нет средств. Пожалуйста, помогите нам! Самим нам не справиться». Наталия Гончарова, г. Торез, Донецкая область.

Кардиохирург ДГБ №1 Виктор Довгань (Санкт-Петербург):

«У Мефодия врожденный порок сердца: умеренная гипоплазия (недоразвитие) левого желудочка, дефект межжелудочковой перегородки, состояние после суживания легочной артерии. Необходима операция в условиях искусственного кровообращения – закрытие дефекта межжелудочковой перегородки, устранение стеноза (сужения) легочной артерии. Перед операцией мы проведем обследование – зондирование сердца».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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