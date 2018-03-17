Насильник в Муринском парке выбил петербурженке зубы

Вечерняя прогулка в Муринском парке закончилась для жительницы Петербурга визитом к стоматологу. Прежде чем совершить действия сексуального характера, нападавший воспользовался кулаками.

Как стало известно «Фонтанке», преступник поджидал жертву в 11 вечера 15 марта неподалёку от сотого дома по Гражданскому проспекту. Он налетел на проходившую мимо женщину сорока лет и несколько раз ударил по голове, затем совершил насильственные действия сексуального характера. В Александровской больнице, куда потерпевшая обратилась сама, врачи констатировали сотрясение мозга и потерю двух зубов. Наутро информация была передана в Следственный комитет Калининского района, где возбудили уголовное дело по 132-й статье УК РФ.