Британского посла вызвали в МИД РФ

Посол Великобритании Лори Бристоу вызван в российское министерство иностранных дел 17 марта.

"Британский посол вызван в МИД", — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Накануне вечером официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том,что решения по ответным мерам британской стороне приняты и будут доведены до Лондона в ближайшее время.

«Решения об ответных мерах российской стороной приняты, и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны», — сказала она RT.

Ранее в Кремле сообщили, что ответные меры на действия Британии в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не заставят себя ждать.

Как подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров, Москва готова выслать британских дипломатов в ответ на действия Лондона.

14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что из страны будут высланы 23 дипломата из России.