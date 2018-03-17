Дарья Касаткина выбила Винус Уильямс из полуфинала теннисного турнира в США

Россиянка Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе. В полуфинальном матче она в трех сетах взяла верх над экс-первой ракеткой мира Винус Уильямс. В третьем сете она отыгралась с 0-30 в шестом гейме при счете 4:5.

В решающем матче Касаткина встретится с японкой Наоми Осакой.

Касаткина чисто выиграла 33 мяча и допустила 35 невынужденных ошибок, показатели ее соперницы – 49 и 63 соответственно. Матч длился 2 часа 48 минут. Всего было разыграно 218 очков, из которых российская спортсменка выиграла 115, сообщает "СЭ".