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17.03.2018 01:12

На Есенина протекла труба

Лопнувший трубопровод ограничил движение автомобилистам в Выборгском районе Петербурга в ночь на 17 марта. Температура в квартирах тридцати домов зависит от жилищников.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «ТЭК», жалоба на вытекание рядом с домом №16 по улице Есенина в аварийную службу поступила около восьми часов вечера 16 марта. Протек трубопровод, который проходит непосредственно под проезжей частью. Лужа горячей воды образовалась у люка. Вечером место огородили, но на ночь проезд по Есенина от Луначарского проспекта до Учебного переулка полностью перекрыли.

Поврежденная труба полуметрового диаметра обеспечивает теплом 30 зданий. Для сохранения отопления предприятие рекомендовало жилищным службам поставить дома на проток. В этом случае воду в трубопровод подают уже горячей, без циркуляции, а по мере остывания её сливают в канализацию и подают новую порцию кипятка. Фактически, если жилищники выполнят рекомендации, отключение от тепла жители почувствовать не должны.

По нормативу на ремонт теплосети такого диаметра отводится 20 часов, но теплоэнергетики рассчитывают справится раньше срока и закончить работы в первой половине дня.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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Покупателям квартир в smart-комплексах «LEGENDA Комендантского», «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Героев» теперь доступна выгодная ипотека от банка «Открытие».
УК «Новоселье»
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В пос. Новоселье открылась новая водонасосная станция и газовая котельная
Вложения в реконструкцию открывшейся насосной станции составили более 130 млн рублей. Затраты на модернизацию газовой котельной составили более 51 млн рублей. Это средства инвесторов, которые осуществляют застройку поселка Новоселье в рамках проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
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