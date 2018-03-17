Президент ФИФА пошутил о сборной России: Если бы они принимали допинг, результаты были бы лучше

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пошутил про результаты сборной России в случае употребления допинга. Его слова приводит ТАСС.

«Можно пошутить? Если бы они принимали допинг, результаты были бы лучше, это шутка, шутка», — сказал Инфантино.

Немногим ранее Инфантино прокомментировал ситуацию вокруг чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. По его словам, призывы членов правительства Великобритании бойкотировать мундиаль не скажется на проведении турнира.

«Мы не беспокоимся о том, что какие-то политические проблемы могут повлиять на проведение турнира. Мы организуем спортивное соревнование, это не только самое важное спортивное соревнование, но и социальное. Люди в России с нетерпением ждут приезда болельщиков со всего мира, политические проблемы мы оставим политикам», — сказал он.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что члены британского правительства и королевской семьи откажутся от визита в Россию на чемпионат мира 2018 года после инцидента с отравлением экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля в графстве Уилкшир.