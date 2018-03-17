МИД РФ надеется, что Европа поймет принцип: Кто не хочет говорить с Лавровым, будет говорить с Шойгу

Министерство иностранных дел РФ рассчитывает, что европейские страны возобновят диалог с Россией в формате «два плюс два», когда за стол переговоров садятся не только главы внешнеполитических ведомств, но и министры обороны.

Об этом 16 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью японским и вьетнамским СМИ в преддверии визита в эти страны. По его словам, Россия довольна, что период, когда этот формат был поставлен на паузу «по известным причинам, которые не имеют никакого отношения к российско-японским связям», позади. Присутствие на переговорах Сергея Лаврова вместе с Сергеем Шойгу позволяет избежать проволочек и перейти от обсуждения к конкретным решениям.

«Рассчитываю, что и другие страны, с которыми мы создали такой формат, поступят таким же образом. Прежде всего, это европейские страны», – добавил Лавров, указав, что «замораживать каналы сотрудничества по меньшей мере недальновидно и контрпродуктивно».

Журналисты, задавшие вопрос, начали его с того, что слышали такое выражение: «Кто не хочет говорить с Лавровым, будет говорить с Шойгу».

Глава министерства иностранных дел посетит Вьетнам и Японию 19-22 марта.