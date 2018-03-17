Кокорин прооперирован в Риме. Но на мундиале не сыграет

Нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин перенес операцию после травмы крестообразных связок, полученной в матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА против «РБ Лейпциг».

"Операция прошла успешно. В течение ближайшего месяца футболист будет проходить реабилитацию в Риме, после этого — вернется в «Газпром»-тренировочный центр. На поле Александр Кокорин сможет вернуться через 4-5 месяцев", – сообщил официальный сайт ФК "Зенит". Клуб пожелал игроку мужества и скорейшего возвращения в игру.

Напомним, Кокорин получил травму на третьей минуте ответного матча 1/8 Лиги Европы 15 марта. Нападающий сборной России вероятнее всего, пропустит и домашний чемпионат мира по футболу, который пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля.