Слезоточивый газ в школе Петербурга распылил ненавистник физкультуры

Массированную газовую атаку на свою школу устроил семиклассник, испытывающий нелюбовь к урокам физкультуры и учителям. Задира регулярно вызывается на ковер к директору, но воспитательные меры оказываются чуть более эффективнее припарки мертвому.

Как стало известно «Фонтанке», эвакуацию 247-й школы Красносельского района 16 марта вызвал распыленный в раздевалке спортзала газ в самом начале урока физкультуры у седьмого класса. Слезоточивая смесь по вентиляционным трубам в течение десяти минут распространилась по всем этажам. Первыми на улицу вывели учеников младших классов. Но старшеклассники тоже не роботы, и они задыхались и терли горящие глаза.

Администрация школы, по данным «Фонтанки», объявила сквозное проветривание на полчаса и велела не расходиться. Но перцовый запах упрямился, и отмена занятий все же состоялась.

Распылителя вычислили. На его фамилию директор Владислав Кузьмин отреагировал горьким вздохом. Семиклассник – хулиган со стажем, от него равно страдают ученики (побиваемые) и педагоги (задираемые). Беседы воспитательного характера с ним директор проводил, но теперь эстафету принимает Следственный комитет. Он начал доследственную проверку. После распыления перцового газа некоторым школьникам потребовалась медицинская помощь.