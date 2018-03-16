Лавров: США готовы возобновить сотрудничество с Россией по стратегической безопасности

США заинтересованы в возобновлении консультаций по стратегической безопасности с Россией. Об этом глава российского МИДа Сергей Лавров заявил в интервью вьетнамским и японским СМИ, текст интервью размещен на сайте МИДа.

По его словам, в настоящее время США уклоняются от диалога по противоракетной обороне и большинству других вопросов.

«Правда, недавно они вновь подтвердили заинтересованность возобновить консультации по вопросам стратегической стабильности с Российской Федерацией. Мы к этому готовы и будем в контакте с нашими японскими соседями, информировать их о наших оценках того, как эти консультации с американцами развиваются. Не будем делать из этого каких-то секретов», — сказал Лавров.

Напомним, 1 марта в послании Федеральному Собранию РФ президент страны сообщил о новейших российских системах вооружения, способных обеспечить военный паритет в мире.