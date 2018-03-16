Потерявшая при пожаре детей петербурженка отдана под суд

В петербургский суд передано дело матери двоих детей, погибших при пожаре от неисправной проводки. Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Как следует из картотеки Петроградского суда, 16 марта поступило уголовное дело Светланы Амбурцевой, которую Следственный комитет счел единственно причастной к смерти ее же детей – двухлетнего сына и одиннадцатилетней дочери.

Пожар в квартире на Малой Разночинной, 7 случился вечером 26 августа 2017 года, когда Амбурцева выгуливала собаку, младший ребенок оставался под присмотром сестры-шестиклассницы. К возгоранию привела неисправная проводка, сообщал СК. Он же заявлял, что с собакой гуляли оба родителя, и отец тоже. На стадии следствия в обвиняемых осталась женщина.

Мальчик погиб в квартире, девочка умерла в карете скорой помощи.

Дата начала судебного процесса над Амбурцевой пока не определена.

Дом на Малой Разночинной – доходный, 1903 года постройки. Не проходил реконструкцию. В паспорте здания указано: «Повреждение изоляции магистральных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, следы ремонта вводно-распределительных устройств». Дом управляется ЖКС № 2 Петроградского района. В июне 2017-го жильцы через сайт «Наш Санкт-Петербург» жаловались на провисающие, оборванные провода. Районное ГУЖА отчитывалось об устранении проблемы.