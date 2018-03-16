Американские сенаторы потребовали заблокировать «Северный поток-2»

Группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий в составе 39 человек направили письмо министру финансов США Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану, в котором они выступили против строительства проекта «Северный поток — 2». Текст письма опубликован на официальном сайте сенатора от Вайоминга Джона Баррассо.

«Мы обращаемся с тем, чтобы выразить наши опасения в связи с развивающимся проектом газопровода ‘’Северный поток-2’’, который должен обеспечить поставки природного газа из России в Германию. Мы выступаем против ‘’Северного потока — 2’’ и призываем администрацию использовать все до единого инструменты для того, чтобы предотвратить его строительство», — говорится в документе.

Сенаторы отмечают, что «Северный поток-2» сделает союзников США и партнеров страны в Европе более уязвимыми к «давлению и злостному влиянию» со стороны России.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. «Северный поток-2» напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Строительство газопровода начнется в 2018 году и завершится в конце 2019 года.