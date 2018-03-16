Президента американской киноакадемии обвинили в домогательствах
Президента американской киноакадемии, оператора Джона Бэйли обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Variety.
По данным источников издания, академия получила заявления о домогательствах Бэйли от трех разных женщин и сразу же начала расследование.
Бэйли известен как оператор многих культовых фильмов, в том числе картин «День сурка» и «Большое разочарование». Он был избран президентом киноакадемии в августе 2017 года.
Источник: Газета.ру