МИД РФ ответил на решение Киева помешать россиянам голосовать 18 марта

Решение украинских властей не пускать россиян в дипломатические учреждения в день президентских выборов — беспрецедентное и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России, опубликованном в пятницу, 16 марта, на сайте ведомства.

В министерстве подчеркнули, что такие шаги противоречат Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, а также международным правозащитным нормам.

«Складывается впечатление, что пришедшее четыре года назад к власти в результате госпереворота украинское руководство, спровоцировав собственных граждан в Крыму и Севастополе на голосование за присоединение к России, сегодня в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах, находящихся на Украине. Чистым лицемерием при этом звучат ссылки на заботу о безопасности российских дипломатических и консульских учреждений», — говорится в сообщении МИД.

Ведомство напомнило, что Россия «даже в самые сложные моменты» не предпринимала подобных действий в отношении украинцев.

«Налицо открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях», — заключили в министерстве.

Ранее в пятницу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что силовики 18 марта не пустят российских граждан в дипломатические представительства на территории страны для голосования на выборах президента.