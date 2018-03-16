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16.03.2018 22:11

Захарова: все решения по ответным мерам в отношении Британии приняты

Все решения по ответным мерам британской стороне приняты и будут доведены до Лондона в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Решения об ответных мерах российской стороной приняты, и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны», — сказала она RT.

Ранее в Кремле сообщили, что ответные меры на действия Британии в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не заставят себя ждать.

Как подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров, Москва готова выслать британских дипломатов в ответ на действия Лондона.

14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что из страны будут высланы 23 дипломата из России.

Источник: RT


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