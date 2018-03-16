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16.03.2018 21:55

Экс-защитник сборной Англии сравнил призыв к бойкоту мундиаля в России с действиями Гитлера

Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл осудил действия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Мэй ранее сообщила, что политики королевства будут бойкотировать чемпионат мира в России из-за скандала с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

«Люди используют спорт и футбол, чтобы контролировать людские умы и увеличивать свою власть. Гитлер, Франко и Муссолини так поступали. Это история. И ничего не изменится, футбол – это мощная штука. Лично меня пригласила на чемпионат мира ФИФА, поэтому я поеду», – заявил Кэмпбелл в интервью TalkSport, пишет sport24.ru.

Финал Кубка мира по футболу пройдет в 11 городах России, в том числе, Петербурге с 14 июня по 15 июля текущего года.


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В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»
Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45
«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых
Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01
"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее
Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
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