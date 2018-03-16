Экс-защитник сборной Англии сравнил призыв к бойкоту мундиаля в России с действиями Гитлера

Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл осудил действия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Мэй ранее сообщила, что политики королевства будут бойкотировать чемпионат мира в России из-за скандала с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

«Люди используют спорт и футбол, чтобы контролировать людские умы и увеличивать свою власть. Гитлер, Франко и Муссолини так поступали. Это история. И ничего не изменится, футбол – это мощная штука. Лично меня пригласила на чемпионат мира ФИФА, поэтому я поеду», – заявил Кэмпбелл в интервью TalkSport, пишет sport24.ru.

Финал Кубка мира по футболу пройдет в 11 городах России, в том числе, Петербурге с 14 июня по 15 июля текущего года.