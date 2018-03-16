В Британии захотели провести чемпионат мира-2018 через год в другой стране

Член парламента Великобритании Стивен Киннок заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года, который примет Россия, должен пройти на год позже в другой стране. Слова чиновника приводит Mirror со ссылкой на эфир радиостанции BBC Radio.

«Я думаю, мы должны всерьез рассмотреть возможность скоординированного обращения в Международную федерацию футбола (ФИФА) и поговорить о переносе чемпионата на 2019-й», — заявил Киннок.

Такую инициативу парламентарий высказал в свете дела с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Москву в попытке убийства шпиона и его дочери Юлии. Такой вывод был сделан на основании того, что бывший офицер российской военной разведки, получивший убежище в Соединенном Королевстве, был отравлен веществом, которое разрабатывалось Россией.

Российское правительство обвинения отвергает.

Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке всех двусторонних контактов с Россией. Помимо этого, британское правительство решило понизить уровень делегации, которая отправится в Россию на чемпионат мира по футболу. По информации The Times, власти страны обсуждали с союзниками в США и Европе частичный бойкот мундиаля, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.