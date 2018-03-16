Артснаряд на 30 часов остановил стройку дома в Петербурге

Больше суток потребовалось на вывоз артиллерийского снаряда со стройки на юго-западе Петербурга. Боеприпас тоже никуда не торопился, он пролежал в земле со времен Второй мировой.

Как сообщает 16 марта пресс-служба ГУ МЧС Петербурга, 105-миллиметровый снаряд нашли при земляных работах на проспекте Буденного в Красносельском районе накануне в два часа дня.

Обследование показало, что это иностранный боеприпас 1940-х годов. Видимо, он представлял серьезную угрозу. Стройка ждала вчера и весь день сегодня.

«Снаряд вывезен 16 марта в 19.00 силами Западного военного округа», – уточнили в пресс-службе.