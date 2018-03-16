Порошенко тоже потребовал от России "заткнуться"

Президент Украины Петр Порошенко поддержал министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который потребовал от России «отойти и заткнуться». Свое послание властям РФ он опубликовал в Twitter 16 февраля.

«"Химическая атака" Кремля в Великобритании — не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании. И наше послание России такое же, как и слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона: "заткнуться и убираться вон"», — написал он.

Свои требования к России Уильямсон выдвинул 15 марта. Таким образом он отреагировал на планы российского правительства применить меры в ответ на высылку российских дипломатов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что Уильямсону «не хватает образования».

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке российских дипломатов. Она официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.