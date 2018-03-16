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16.03.2018 21:09

Порошенко тоже потребовал от России "заткнуться"

Президент Украины Петр Порошенко поддержал министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который потребовал от России «отойти и заткнуться». Свое послание властям РФ он опубликовал в Twitter 16 февраля.

«"Химическая атака" Кремля в Великобритании — не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании. И наше послание России такое же, как и слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона: "заткнуться и убираться вон"», — написал он.

Свои требования к России Уильямсон выдвинул 15 марта. Таким образом он отреагировал на планы российского правительства применить меры в ответ на высылку российских дипломатов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что Уильямсону «не хватает образования».

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке российских дипломатов. Она официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.


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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
13.03.2018 19:29
Две пассажирки напали на работников «Аэрофлота». Им грозят уголовные дела
Аэрофлот намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за деструктивное поведение, выразившееся в нападении на работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в аэропорту Шереметьево.
«Декатлон»
02.03.2018 15:56
Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе
Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
01.03.2018 10:55
Седьмой «Галамарт» открывается на Площади Стачек
3 марта состоится праздничное открытие в ТРК «Кировский» на пл. Стачек.
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16.02.2018 12:00
Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать
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25.01.2018 18:31
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16.01.2018 19:43
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Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
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15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
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