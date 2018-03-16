В Петербурге восемь отравившихся феназепамом школьников остаются в больнице

Двоих подростков, угостившихся сильнодействующим успокоительным в школе №97 Выборгского района Петербурга, выписали из Детской городской больницы имени Филатова.

Как сообщает в своем Twitter вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, в семь часов вечера 16 марта на попечении врачей остаются восемь учеников. Троих школьников, которые накануне чувствовали себя хуже остальных, сегодня днем перевели из реанимации в отделение. В ДГБ №5 рассказали, что опасений за их жизнь нет, писал «Доктор Питер». Все дети находятся в гастроэнтерологическом отделении.

Напомним, накануне семнадцать учеников школы №97 на Дрезденской улице отравились таблетками феназепама, которые их сверстница якобы нашла на улице.