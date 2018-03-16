В городе на 80 счастливых петербурженок стало больше

Благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает помощь пожилым людям, от своего имени и от имени своих подопечных выражает благодарность всем, кто откликнулся и помог собрать подарки к 8 Марта.

Напомним, фонд обратился к горожанам с просьбой помочь собрать для пожилых петербурженок – подопечных фонда – подарки к Международному женскому дню. Планировалось собрать 60 подарков. Но в итоге, благодаря неравнодушным жителям нашего города и читателям «Фонтанки», набралось 80 подарочных наборов.

«Мы бесконечно признательны вам за поддержку идеи, активный отклик и потрясающе внимательное отношение к выбору составляющих подарка. Вместе с вами мы собрали 80 сюрпризов. Мы передали вашу любовь и заботу 80 тётушкам. И, кажется, на 80 счастливых петербурженок в нашем городе стало больше», – поблагодарили в фонде.

В «Долго и счастливо» подчеркнули, что несмотря на возраст, женщина всегда стремится выглядеть достойно, и в этом им безусловно помогут преподнесенные подарки: «Хочется сделать особый акцент на качестве подарков. Внутри каждого был хороший крем, помада, лак, тушь, румяна, все необходимое для красоты волос. Косметика очень качественная и выбрана с большим вкусом. Отдельное огромное спасибо за это!»