«Фонтанка» за 60 секунд — 12—16 марта

Барон Мюнхгаузен только планировал объявить войну Англии. Россия, похоже, круче барона.

Теперь мы можем остаться без Rolls-Royce и Bentley, виски и «Нурофена». Как мы будем жить без Bentley? Это же сплошная головная боль!

Зато наших в Лондоне не тронут. Потому что тронь Романа Аркадьевича – а он скажет: у меня вот этот лорд брал деньги, этот лорд брал деньги, министры брали деньги… и вообще, сами содержите свое «Челси». И двести тысяч болельщиков «Челси» с криками выйдут к парламенту. И тут барон Мюнхгаузен точно закурит в сторонке.

На уходящей неделе мы лишились Олега Табакова.

В Петербурге поймали самых отбитых угонщиков. Угонщики отбились об лед Обводного канала, по которому хотели уплыть от полиции.

Ксения Собчак плакала на дебатах. А Жириновский вел себя, как Жириновский.

В жилом доме в Красносельском районе Петербурга взрыв обрушил панельные перекрытия.

Говорят, бытовой газ. Но за пару часов до происшествия в подъезде видели чужих.

Наши читатели думают о будущем. Рассказ о том, что надо делать, чтобы пенсия росла большая, — один из лидеров проката.

А магазину «Розовый кролик» суд отказал в защите чести и достоинства, потому что решил, что никакой чести у магазина фаллоимитаторов быть не может. Товарищ судья, главное — не размер, главное — темперамент.

В Петербурге 9 тысяч человек открепились от своих избирательных участков по нескольку раз. В Москве – всего 1,5 тысячи таких. В Ленинградской области – 500. Ну и правильно — ты ведь никогда не знаешь, где кончится день.

Владимир Путин спал с ружьем. Правда, с помповым. Один раз не считается.