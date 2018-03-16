Британская полиция: Соратник Березовского Глушков умер от «сдавливания шеи»

Полиция Великобритании возбудила уголовное дело об убийстве после смерти в Лондоне бывшего соратника Березовского Николая Глушкова.

Об этом 16 марта пишет BBC. В полиции официально заявили, что Глушков умер от «сдавливания шеи». И подчеркнули, что не усматривают связи между этой смертью и отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Напомним, Николая Глушкова нашли мертвым в его лондонском доме 13 марта. Делом почти сразу же занялась контртеррористическая полиция.Тогда это объяснялось «связями, которые были у умершего». Следственный комитет России 15 марта возбудил дело по факту смерти Глушкова по статье 105 УК РФ ("Убийство").