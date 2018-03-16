Британская полиция: Соратник Березовского Глушков умер от «сдавливания шеи»
Полиция Великобритании возбудила уголовное дело об убийстве после смерти в Лондоне бывшего соратника Березовского Николая Глушкова.
Об этом 16 марта пишет BBC. В полиции официально заявили, что Глушков умер от «сдавливания шеи». И подчеркнули, что не усматривают связи между этой смертью и отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
Напомним, Николая Глушкова нашли мертвым в его лондонском доме 13 марта. Делом почти сразу же занялась контртеррористическая полиция.Тогда это объяснялось «связями, которые были у умершего». Следственный комитет России 15 марта возбудил дело по факту смерти Глушкова по статье 105 УК РФ ("Убийство").
Справка:
Николай Глушков в 1989 – 1991 годах занимал должность заместителя руководителя (Березовского) в компании «ЛогоВАЗ». Затем он руководил финансовым департаментом «АвтоВАЗа», в 1996 году стал заместителем гендиректора «Аэрофлота». В 2000 году его арестовали по делу о хищении средств авиакомпании. Глушкова обвинили в мошенничестве, хищении валюты, а также в отмывании за границей преступно нажитого и невозвращении денег в страну. В 2004-м его приговорили к трем годам и трем месяцам заключения и освободили прямо в зале суда (он отбыл срок, находясь под судом). В 2010 году Глушков получил политическое убежище в Великобритании. В 2017-м Савеловский суд Москвы снова осудил беглеца — его заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств «Аэрофлота» в 1990-х годах.
Напомним, смерти российских беженцев в Великобритании в последнее время — в центре внимания из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в котором премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила Россию.