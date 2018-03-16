Купи туалет - раз, купи туалет - два, купи туалет - три

Как продать один и тот же общественный сортир несколько раз? Усложним задачу: он вам не принадлежит. Нереально? Напротив: можно получить десятки миллионов и пропасть, предварительно подав на личное банкротство.

История, достойная пера О`Генри, развернулась вокруг отхожего места на бульваре Новаторов, 83А.Основной ее герой, профессиональный риелтор, уже год как «исчез с радаров». Жертвы-инвесторы только после возбуждения дела о банкротстве хватились своих денег. Известие о том, что их связывает один и тот же интерес, пришло летом 2017 года из суда. В мастерстве продаж виновнику скандала не откажешь: сразу несколько обеспеченных людей согласились на убеждения купить с ним напополам «туалетный домик», якобы уже выведенный из собственности Водоканала. Сколько раз он это прокручивал, они не знали.

Юрия Зюбенко, учредителя и директора бюро недвижимости «Литейный мост», жертвы обмана называют «Бендер с берегов Невы». Маленького роста худощавый мужчина лет шестидесяти на великого комбинатора, как им показалось, не похож. «Культурный, в офисе висят на видном месте огромные иконы, – говорит один из его заимодавцев, Дмитрий Ф. – Подчеркивал всегда: «Вы мне только в воскресенье не звоните с 10 до 12. Я на службе. В Пантелеймоновской церкви, на Пестеля». Всегда это отмечал».

Провернуть все так называемые «сделки» с разными «соинвесторами» и одним и тем же объектом Зюбенко успел в течение осени 2016 года. Сколько именно желающих прикупить с ним напополам одноэтажное отдельно стоящее здание (площадью 80 кв. м), доподлинно неизвестно. В заявлении о личном банкротстве от 30 июня 2017 года господин Зюбенко указал 24 кредитора. Однако в ситуацию с туалетом из них попали не все — пока известно, что таких человек шесть (это те, кто уже успел познакомиться и отыскать товарищей по несчастью; возможно, их больше). Денис Сараев, адвокат одного из кредиторов, говорит, что в полиции ему сообщили о том, что «участников сортирного дела» больше десяти. Жертвы говорят, что на днях узнали о еще одном горе-инвесторе, уроженце Азербайджана, родственник которого торговал на улице рядом с тем же самым сортиром. С их слов, только этот человек отдал комбинатору 16 миллионов рублей.

Доследственная проверка сейчас ведется в 78 отделе полиции Центрального района, но уголовное дело не возбуждено — заявители получают отказы, мотивируемые «отсутствием состава преступления». Как поясняет Сараев, некоторым заявителям в полиции сказали, что все их проблемы касаются гражданско-правовых взаимоотношений, а «уголовщины» здесь нет и полиция не может объявить Зюбенко в розыск. «Они могут только позвонить ему, он не отвечает, конечно. Или прийти по адресу регистрации, где его тоже нет, – говорит адвокат. – Мне в полиции рассказали, что опрашивали его жену и сына: те якобы сказали, что о его местонахождении не знают. Но заявление о личном банкротстве летом 2017-го он подавал сам. То есть он «исчез», вероятно, только для кредиторов».

Банкротное дело Зюбенко содержит требований примерно на сто миллионов рублей. «Туалетных» вложений там порядка 80 миллионов, считают пострадавшие. Остальное касается других заимодавцев риелтора. По рассказам, среди них есть, например, пожелавшие заработать на перепродаже комнат, которые были заложены в микрофинансовых организациях и не выкуплены должниками. Эти организации продают такую недвижимость с дисконтом. «И он предлагал своим знакомым — давай сложимся, купим вместе комнату, а потом через некоторое время перепродадим, получим каждый тысяч по сто», – рассказывает один из попавших в беду. Ключевое слово здесь «знакомым»; даровитый риелтор вел дела, как правило, с теми, чье доверие уже заслужил благодаря прежним честным сделкам. Кредиторы говорят, что знали его давно, некоторые по десять лет и более. А один из пожелавших заработать на комнатах и вовсе был сотрудником бюро «Литейный мост».

Заимодавцы полагают, что мысль о таком способе дохода могла закрасться в голову их общего знакомого после выхода в 2015 году закона о личном банкротстве. «Сортирный» случай оставшиеся без средств считают апогеем деятельности комбинатора. «Как мы, взрослые люди, так попали? Ну, я, например, заключил с ним договор оказания услуг. Услуги заключались в поиске объекта недвижимости для инвестиционных целей, – объясняет один покупатель здания. – Потом он звонит и говорит — есть объект рядом с метро. Водоканал, говорит, должен денег подрядной фирме и готов за этот долг домик ей уступить. Можем его выкупить у этой фирмы — якобы некоего ООО «Стройальянс». Я согласился, и мы заключили договор займа между физическими лицами для приобретения этого туалета. Обсуждалось, что купим, приведем в порядок и перепродадим. Весь объект стоил 12 млн рублей. Я внес половину».

«Он этот туалет под разными соусами предлагал, – рассказывает второй горе-инвестор. – Я его знал хорошо с 2007 года. Позвонил как-то раз и сказал — такой объект бывает раз в жизни, давай вложимся. Но со мной не шла речь о перепродаже, думали его сами использовать. И тоже был договор оказания услуг плюс договор займа».

Как риелтору удалось убедить своих знакомых в подлинности документов на объект — это отдельная история. В реальность ее трудно поверить. По их словам, Зюбенко предъявлял, среди прочего, ксерокопии «распоряжений комитета имущественных отношений» от 2015 года — и даже с печатью и подписью Юлии Лудиновой, тогдашнего председателя КИО. В бумагах, которые заимодавцы Зюбенко считают стопроцентной подделкой, говорится о передаче здания из управления Водоканала в управление СПб ГУДП «Центр», затем — в управление СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Судя по другому документу, озаглавленному «Акт о приеме-передаче здания (сооружения)», датированному апрелем 2016 года, здание было передано комитетом имущественных отношений уже упомянутому ООО «Стройальянс».

В марте 2017 года кредиторы наконец-то официально запросили Водоканал о том, передавался ли туалет кому-либо с баланса организации. «Указанное здание общественного туалета… находится в собственности Санкт-Петербурга и закреплено на праве хозяйственного ведения за ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», – говорится в ответе.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»