Кадыров: Ждем наблюдателей от Навального в Чечне, «самом мирном и безопасном регионе планеты»

Рамзан Кадыров заявил 16 марта в своем телеграм-канале, что приглашает всех, кто «хочет стать свидетелями голосования в Чечне», приехать в республику.

Он рассказал, что «все интересуются, как мы воспринимаем идею Алексея Навального командировать «своих людей». Главу Чечни это не пугает: «Я не знаю, какой статус имеют «свои люди», но приглашаю всех, кто желает стать свидетелями голосования в Чечне, включая самого Навального, «его людей», наблюдателей из США, Европы, кого угодно приехать в воскресенье в Чечню, чтобы лично убедиться, как проходит голосование. Только нужно иметь при себе предусмотренный законом документ на право быть наблюдателями», – написал Кадыров.

И уточнил, что бояться в его республике наблюдателям нечего: «Разговоры о безопасности не стоят выеденного яйца. Чечня — самый спокойный, мирный и безопасный регион планеты». А если кто-то захочет это спокойствие нарушить, то его «моментально призовут к порядку и приведут в чувство в соответствии с законами Российской Федерации», заверил Кадыров.