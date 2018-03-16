Природа сексуального насилия кроется в культурном наследии

Следственный комитет предъявил председателю КГИОП Петербурга Сергею Макарову изнасилованную школьницу и дал один месяц, чтобы предоставить ответ об инциденте в заброшенных банях.

Ушаковские бани в депрессивном квартале на юго-западе города стали местом полового преступления. Мужчину, затащившего четырнадцатилетнюю девочку в заброшенное здание, безуспешно ищут девять месяцев, но следствие существенно продвинулось в изучении условий, которые «способствовали совершению преступлений». Бани признаны объектом культурного наследия, поэтому за насильника нашлось с кого спросить.

Школьница из челябинской деревни приехала погостить на летние каникулы, 17 июня 2017 года она подверглась сексуальному насилию.

Местом преступления стали Ушаковские бани «Гигант» на углу улиц Зои Космодемьянской и Турбинной в Кировском районе. Памятник ленинградского конструктивизма, сооружен в конце 1920-х годов. С развалом Союза здание пришло в упадок, как и весь микрорайон.

Ушаковские бани включены в список объектов культурного наследия регионального значения в марте 2016 года распоряжением председателя комитета по охране памятников Сергея Макарова. Ведущий дело девочки следователь Шевченко проанализировал ситуацию с банями и внес на имя Макарова представление «о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления».

По мнению следователя, изнасилования можно было избежать.

«Достаточная работа по соблюдению режима использования Ушаковских бань не проводилась. Здание заброшено, никакие меры по его сохранению и восстановлению не проводятся. Вход в здание осуществляется свободно, что способствует концентрации асоциальных элементов и ведет к росту преступности», – указано в представлении.

СК имеет достаточно оснований полагать, продолжает следователь, что условия преступления связаны с низким уровнем реализации функций комитета, и эта ситуация возникла «ввиду недостаточного внимания руководства учреждения (КГИОП. – Ред.) при исполнении должностных обязанностей». Следователь просит Сергея Макарова при необходимости привлечь виновных лиц к ответственности, принять меры, чтобы нарушения впредь не повторялись. О результатах сообщить в месячный срок.

Председатель комитета подтвердил «Фонтанке», что документ из Следственного комитета им получен.

«Нас в чем только не обвиняли, но в изнасиловании – впервые, – сказал он. – Борьба с причинами и условиями похвальна, но, боюсь, мы не сможем в полной мере удовлетворить ожидания следствия. По постановлению правительства нежилые неиспользуемые здания, находящиеся в государственной собственности, закреплены за районными администрациями, им на консервацию и охрану выделяются средства из городского бюджета. В названии возглавляемого мной комитета действительно есть слова «охрана памятников», но консервацией зданий мы не занимаемся, у нас немного другие функции».

Осенью 2017 года КГИОП предложил комитету имущественных отношений включить Ушаковские бани в программу льготной аренды городского имущества «Рубль за метр», чтобы спасти их от дальнейшего разрушения.

Денег на консервацию неиспользуемых зданий в городе явно не хватает. Например, в одном из районов на полсотни объектов выделили 5 млн рублей, – в среднем по сто тысяч в год на здание. А кроме заколоченных окон и дверей, нужны еще физическая охрана, договоренность с полицией о включении адресов в маршруты патрулирования полицией и Росгвардией. Кроме того, на обитаемых объектах культурного наследия совершаются злодейства иного характера – например, карманные кражи. Теоретически профильным властям можно вообще вменить любую преступность.

Ушаковские бани расположены в микрорайоне «Нарвская застава», который тоже находится в упадке. Семь лет ведутся разговоры о реновации. Расселению и сносу подлежат 97 домов, еще 63 – расселению и реконструкции. Многие из них выглядят не лучше бань. Программа предусматривает новые инженерные сети, благоустройство дворов, оборудование детских площадок, современную социальную и бытовую инфраструктуру, парковки, новые школы, жилкомплексы. Но все это пока на бумаге.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»