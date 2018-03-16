На выборы - за айфонами, открытками и деньгами

В Петербурге кто во что горазд привлекают избирателей на выборы. Посетившим избирательные участки обещают памятные открытки, призовой телефон на конкурсе селфи, билеты в кино и даже денежные сертификаты.

Отличительная черта выборов 18 марта 2018 года заключается в том, что избирателей не заставляют и не просят настоятельно за кого-то голосовать. Никаких продуктовых наборов от кандидатов, фотографий бюллетеней из кабинки или настоятельных советов от начальства о том, кто из претендентов лучше. Зато фактически из каждого «утюга» раздается: «Все – на выборы». Как из дня голосования в Петербурге попытались сделать праздник и заманить на него избирателей подарками, выясняла «Фонтанка».

Почти в каждом районе Петербурга 18 марта будет чем развлечься. Например, во Фрунзенском собрались организовывать в парках и скверах концерты по случаю присоединения Крыма к России, кроме того, на участках с 12 до 15 часов будут выступать молодежные коллективы. Там же разыграют iPhone 8 среди сделавших селфи на избирательном участке. Конкурс объявил молодежный совет Фрунзенского района.

В Красносельском районе разыгрывают Galaxy S9+ среди любителей выборного селфи. Там же запланированы посиделки на избирательном участке «У самовара не скучаем и песни запеваем», мастер-класс «Избиратель, не робей – точно в центр цели бей», кинопоказ художественных фильмов «Золушка», «Сердца четырех», «Весна» (кинотеатр «Восход»), соревнования по волейболу: ученики 509-й школы против педагогов, выборы еще одного президента (школьного ученического самоуправления), спортивные соревнования и уличные концерты.

По Петродворцовому району будут колесить по участкам ансамбли «Барыня» и «Пятое колесо». На Большой Морской улице в центре города откроется фотовыставка «Крым довоенный». На участке на Маршала Новикова, 15, для удачного голосования включат классическую музыку. А фольклорный ансамбль музыкальной школы имени В. В. Андреева поможет веселее проголосовать жителям Московского района. В Василеостровском районе запланирована карусель, но не та – «Ярмарочная карусель» в русском стиле пройдет в детско-юношеском центре.

Кстати, не все родители оказались рады таким праздникам. В редакцию «Фонтанки» обратились мамы и папы коллектива хора «До-Ми-Соль». По их словам, заведующая хоровым отделением попросила родителей разрешить их чадам помочь выборному делу и спеть возле избирательного участка № 162 на Наличной, 40. Однако родительская любовь превысила гражданский долг, и мамы и папы отказались отпускать своих детей петь на морозе, да еще и пожаловались в комитет по образованию и в администрацию района.

Финалом праздничной феерии должен стать концерт в центре города на Биржевой площади «Россия. Севастополь. Крым». После закрытия избирательных участков в 20:30 там выступят Ирина Дубцова, R&B-певица Бьянка, народный артист России и солист Мариинского театра Василий Герелло и другие не менее известные исполнители.

Посещение избирательных участков 18 марта для части граждан может закончиться улучшением личного благосостояния. Ряд организаций решили заманить избирателей деньгами на выборы. Например, на сайте НИЦ «Курчатовский институт» можно найти анонс конкурса совета молодых учёных и специалистов. Они объявили акцию для сотрудников «первый проголосовавший». За фото на избирательных участках дают приз – сертификат в «Юлмарт» номиналом 3000 рублей, за самый коллективный снимок с выборов – сертификаты на просмотр любого фильма в кинотеатре ТРК «CUBUS». О культуре подумали и в МО "Екатерингофский округ". Муниципалитет решил первым проголосовавшим выдавать билеты в Мариинский театр на оперу «Руслан и Людмила». А в Университете кино и телевидения проголосовавшим обещают билет на закрытый показ фильма «Довлатов».

В Курортном районе запланированы массовые гулянья и танцевальные флешмобы; вдобавок, выступая в администрации района, депутат от «Единой России» Александр Ваймер в шутку пообещал еще и пиво всем, кто посетит избирательные участки.

В нескольких районах города проголосовавшим выдадут открытку, где можно будет вписать свое имя. Как сообщили «Фонтанке» в районных администрациях, их напечатали на некие «внебюджетные средства», чтобы дарить тем, кто проголосовал первый раз. Несколько собеседников «Фонтанки» сообщили, что идея была предложена ректором Горного института Владимиром Литвиненко, сопредседателем штаба Владимира Путина. Якобы именно благодаря ему нашлись спонсоры, которые помогли напечатать более миллиона открыток. Сам он сообщил «Фонтанке», что не имеет никакого отношения к этой истории, хотя идея, что каждый избиратель уйдет с участков с каким-то памятным значком или открыткой, ему симпатична. «Вам дают открытку, вы ее ставите в рамку и показываете потом своим детям. Так делали, например, в Нью-Йорке на президентских выборах, это не агитация и не противоречит закону», – отметил он.

В петербургской избирательной комиссии тоже не считают чем-то зазорным, если рядом с участками будут выдавать открытки, подарки или какие-либо другие сувениры за то, что граждане приняли участие в выборах. «Это не является несанкционированной агитацией и не является рекламой выборов, которая должна проходить за счет избирательных комиссий, а значит, закону не противоречит, даже если неизвестно, кем оплачено и почему выпущено без выходных данных», – уверены в ГИКе.

Напомним, что помимо прочего на избирательных участках намерены повышать явку путем проведения опроса по благоустройству. Гражданам предложат пройти анкетирование на тему, что бы они хотели улучшить в своем дворе или на своей улице. При этом бюджетникам анкеты раздали заранее, написав специальный код для каждого из комитетов или ведомственных учреждений Смольного. Как считают госслужащие, таким образом начальство намерено проследить за тем, как активно они голосуют.

Ранее «Фонтанка» писала, что поход горожан на выборы стимулировали и наклейками от ЦИКа с надписями: «Ни разу не был на выборах? Это фиаско, братан», «Ищи меня на избирательном участке 18 марта», «Моя жизнь – мой выбор. 18 марта». Кроме того, по линии Горизбиркома рекламу голосования 18 марта разместили на 883 билбордах, в 1700 вагонах метро, на 161 видеоэкране, на 3700 трамваях, троллейбусах и автобусах и 400 вагонах пригородных электропоездов, а также на сайтах государственных учреждений.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»