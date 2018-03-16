Отмененный конкурс на ремонт «Скандинавии» разделили на 2 части

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» объявило два конкурса на ремонт разных участков трассы «Скандинавия» на 2,6 млрд рублей. Ранее антимонопольщики посчитали, что вместе получается слишком большой кусок.

Информация о конкурсе на капремонт участка с 24-го по 40-й км появилась на сайте госзакупок 16 марта. Максимальная цена — 1,596 млрд рублей, итоги подведут 9 апреля. Лот включает разработку рабочей документации и обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Речь идет о подъезде к МАПП «Светогорск». 14 марта был объявлен аналогичный конкурс на другой участок трассы — с 0-го по 10-й км. Там цена меньше — 957 млн, подрядчиков на оба контракта выберут одновременно.

Напомним, ранее «Упрдор Северо-Запад» пытался два участка соединить в один лот ценой 2,4 млрд рублей. К конкурсу была допущена только компания ВАД, после чего в антимонопольную службу пожаловалось ПО «Возрождение». В итоге ФАС аннулировала аукцион. По мнению ведомства, заказчик объединил в один объект закупки два не связанных между собой участка дороги. Антимонопольщики разъяснили, что такое необоснованное укрупнение лота на практике слишком сложно реализовать. И победитель в этом случае вынужден привлекать субподрядчиков.