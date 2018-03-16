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19:59
В Петербурге запертый в квартире ребенок вызвал пожарных, но не смог назвать адрес
19:51
В Петербурге восемь отравившихся феназепамом школьников остаются в больнице
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Британская полиция: Соратник Березовского Глушков умер от «сдавливания шеи»
19:20
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19:12
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На кольцевой пробка на 8 километров «на пустом месте»
18:52
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18:20
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Николай Хомерики снимет мистический триллер о Петербурге
17:36
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17:33
Путин о зарплатах врачей: Будем стремиться, чтобы уровень «шел по восходящей»
17:15
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16.03.2018 19:12

Отмененный конкурс на ремонт «Скандинавии» разделили на 2 части

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» объявило два конкурса на ремонт разных участков трассы «Скандинавия» на 2,6 млрд рублей. Ранее антимонопольщики посчитали, что вместе получается слишком большой кусок. 

Информация о конкурсе на капремонт участка с 24-го по 40-й км появилась на сайте госзакупок 16 марта. Максимальная цена — 1,596 млрд рублей, итоги подведут 9 апреля. Лот включает разработку рабочей документации и обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Речь идет о подъезде к МАПП «Светогорск». 14 марта был объявлен аналогичный конкурс на другой участок трассы — с 0-го по 10-й км. Там цена меньше — 957 млн, подрядчиков на оба контракта выберут одновременно. 

Напомним, ранее «Упрдор Северо-Запад» пытался два участка соединить в один лот ценой 2,4 млрд рублей. К конкурсу была допущена только компания ВАД, после чего в антимонопольную службу пожаловалось ПО «Возрождение». В итоге ФАС аннулировала аукцион. По мнению ведомства, заказчик  объединил в один объект закупки два не связанных между собой участка дороги. Антимонопольщики разъяснили, что такое необоснованное укрупнение лота на практике слишком сложно реализовать. И победитель в этом случае вынужден привлекать субподрядчиков.


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скриншот с сайта youtube

В Грузии сломавшийся подъёмник раскидал лыжников по горному склону

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
16.03.2018 17:30
Готовность ЖК "Образцовый квартал 3" составляет 70%.
Большая часть строительно-монтажных работ в малоэтажном жилом комплексе "Образцовый квартал 3" завершена. Строители ждут определенного температурного режима, чтобы приступить к фасадным работам.
предоставлено компанией Setl City
16.03.2018 16:40
«Петербургская Недвижимость» научит инвестировать в недвижимость
Покупка недвижимости на старте продаж по-прежнему остается выгодным и надежным способом вложения средств. Одним из востребованных вариантов жилья считаются студии и однокомнатные квартиры, но не каждая из них одинаково ликвидна, то есть имеет инвестиционный потенциал.
СК «Полис Групп»
16.03.2018 15:23
СК «Полис Групп» наградили за вклад в развитие ипотечного кредитования
СК «Полис Групп» получила награду за весомый вклад в развитие ипотечного кредитования АКБ «Российский капитал». Руководство банка выразило компании благодарность за совместную продуктивную работу.
ГК «Эталон»
16.03.2018 11:24
Еще один банк аккредитовал новые корпуса квартала «Галактика»
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фото предоставлено компанией Компания «Л1»
16.03.2018 10:59
ЖК «Премьер Палас» зарегистрировали в кадастре
15 марта Компания Л1 – Строительная компания №1 получила свидетельство о постановке на кадастровый учет жилых корпусов и паркингов ЖК «Премьер Палас».
Компания «Л1»
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ЖК «Граф Орлов» зарегистрировали в кадастре
Компания Л1 – Строительная компания №1 получила свидетельство о постановке на кадастровый учет сданного в этом году третьего корпуса ЖК «Граф Орлов».
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В «Золотые купола» приезжала Золушка
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15.03.2018 11:55
Setl City в 2018 году начнет строить третий детский сад в ЖК «Чистое небо»
Setl City планирует начать строительство третьего детского сада в ЖК «Чистое небо» в 2018 году. Садик с бассейном, рассчитанный на 220 детей, разместится между домами 5 и 6 очереди.
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15.03.2018 11:21
ГК «КВС» «меняет» Ваше старое жилье на новое
Вы уже давно планируете поменять свою старую квартиру на новую в престижном районе Санкт-Петербурга? Теперь у Вас есть возможность сделать это без потери сил и времени.
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