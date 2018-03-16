Мусорный анабасис на север

Мусороперерабатывающий завод, который не пустили на Волхонку, может присоседиться к Новоселкам. От «мусорной» судьбы север Петербурга никуда не денется.

О намерении комитета по инвестициям передать участок по соседству с полигоном «Новоселки» под строительство мусороперерабатывающего завода ООО «Анабасис» «Фонтанке» рассказали несколько источников. Ранее Смольный отказался от идеи разместить предприятие на Волхонском шоссе, сославшись на транспортную загруженность района. Видимо, считается, что к многолетней свалке на севере города грузовики необходимую дорогу накатали.

О том, что рядом с Новоселками собираются построить новый мусороперерабатывающий завод, рассказали сами чиновники. На общественных слушаниях по изменениям в правила землепользования и застройки в конце февраля комитет по инвестициям представил собственные предложения по Выборгскому району. Речь идет о том, чтобы перевести два участка из категории ТИ-1 в категорию ТИ-2. И то, и другое относится к зонам объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов, объектов санитарной очистки, с включением складских и производственных объектов. Разница только в классах вредности этих объектов: в ТИ-1 это низкие IV и V классы, в ТИ-2 - II и III класса.

Участки практически окаймляют полигон Новоселки и разместившийся с ним «через стенку» полигон иловых осадков Водоканала «Северный». Относительно небольшой территории к югу от них, прямо у пересечения Горского шоссе и кольцевой, комитет уточнений в своей заявке не дает. А вот по поводу участков западнее «Северного» и северо-восточнее перекрестка КАД с ЗСД поясняет: «Данные участки рассматриваются для определения возможности размещения мусороперерабатывающего завода». При этом ссылаются чиновники на распоряжение губернатора от 12 декабря 2017 года. В самом комитете не смогли назвать ни предполагаемого инвестора, ни стоимость, ни сроки строительства. Однако собеседники, близкие к ведомству, подтвердили догадку, что, скорее всего, речь идет о заводе, который ООО «Анабасис» безуспешно пыталось построить на Волхонском шоссе.

В сентябре 2017 года сообщалось, что компания Александра Ебралидзе «Анабасис» получила участок по адресу: Красносельский район, МО «Константиновское», Волхонское шоссе, участок 30, под строительство мусороперерабатывающего завода максимальной мощностью 350 тысяч тонн в год. Сумма инвестиций оценивалась в 4,5 млрд рублей. 410 тысяч квадратных метров инвестор взял в аренду на три года. Город планировал выручить 28 млн рублей. Местные жители составили петицию на имя губернатора города, организовали протестную кампанию в соцсетях и провели акцию у администрации Красносельского района. В конце октября в пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина заявили, что для предприятия подыщут альтернативное расположение. Уже в 2018 году губернатор Георгий Полтавченко подчеркнул, что дело не в экологической составляющей, а в недостаточной емкости улично-дорожной сети в этом районе.

Собеседники «Фонтанки» в Законодательном собрании подтвердили, что еще тогда в качестве наиболее вероятного места переезда «Анабасиса» называлась промзона «Каменка». Сам Александр Ебралидзе в разговоре с «Фонтанкой» не стал ничего отрицать, но ограничился загадочной формулировкой: «Пока ничего нет».

Интересно, что если «Анабасис» действительно обоснуется в «Каменке», его соседом станет Водоканал: несостоявшийся завод на Волхонке также был запланирован рядом с иловыми очистными сооружениями, в том случае Юго-Западными. В своей заявке комитет пишет: «Санитарно-защитная зона от предприятия II-го класса опасности составляет 500 метров. Ближайшие жилые кварталы от указанных земельных участков расположены на расстоянии более чем 2 км».

Есть еще одна черта, которая роднит заявку комитета с проектом Александра Ебралидзе. «Дополнительно сообщаю, что на предполагаемом к размещению мусороперерабатывающем заводе не предусмотрен процесс сжигания», – написано в предложении чиновников. Именно термической обработки и черного дыма больше всего боятся местные жители. Вот почему в августе 2018 года «Анабасис» рассказал, как именно собирается перерабатывать коммунальные отходы. Речь идет об анаэробном (безвоздушном) сбраживании: то, что не отобрано в качестве вторсырья, мелко дробится и складывается в вертикальные баки, где фактически перегнивает при температуре 38–40°C. При этом образуется газ, который тепловая электростанция переводит в энергию.

Противники этой технологии говорят о том, что смешанные городские отходы содержат большое количество микропримесей металлов, среди которых находятся токсичные вещества. Их нельзя полностью извлечь в процессе сортировки, так что и компост, который предполагается к продаже, оказывается токсичным. Кроме того, компост выдерживается долгое время, от месяца до трех, используют его сезонно, а значит, нужны большие земельные участки.

Заместитель директора СРО НП «Межрегиональное объединение операторов по обращению с отходами» Вадим Унжаков подтверждает, что требуются миллиардные вложения и много земли. «Но если все сделать по уму, то технология хорошая, – считает эксперт. – Все пытаются как можно больше выделить из отходов вторсырья, но с органическими «хвостами» все равно приходится что-то делать. Вот их-то и забрасывают в так называемые метантенки, где они и бродят. В идеале газ вообще не поступает наружу, и запаха нет».

Пока об анаэробной технологии общественность знает только со слов инвестора, проекта никто не видел. Руководитель общественной организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук считает, что район в любом случае выработал свою экологическую емкость. «Север возмутится против экологической нагрузки, – считает специалист. – Ничего там размещать нельзя, надо закрывать существующие объемы на полигонах и выводить оттуда все предприятия».

Впрочем, поезд, похоже, ушел. Примерно тогда же, когда решалась судьба «Анабасиса» на Волхонке, «Автопарк № 6 «Спецтранс» получил участок под строительство в той же «Каменке», но севернее. Ранее инвестор заявлял, что готов развить мощность до 200 тысяч тонн в год. В начале 2010-х завод примерно там же в Левашово собиралась строить греческая компания Helector-Aktor, но затем проект заморозили. Как и в случае с «Анабасисом» речь шла о мощности в 350 тысяч тонн.

Представитель «Раздельного сбора» Анна Гаркуша полагает, что такими темпами в скором времени на ту или иную переработку могут отправить весь объем городского коммунального мусора. «По 350 тысяч тонн греки и «Анабасис», – считает она. – Плюс 200 тысяч тонн предприятие «Автопарка № 6 «Спецтранс». Если МПБО-2 реконструируют на 750 тысяч тонн, а к этому прибавить мощности «Автопарка № 1 Спецтранс», мы приблизимся к годовой петербургской норме образования отходов (порядка 1,7 млн тонн. — Прим. ред.)». В этом случае, по мнению Гаркуши, инвесторы не будут заинтересованы в том, чтобы работать с уже отсортированным мусором.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»