Порошенко: АТО в Донбассе завершается, теперь это «операция объединенных сил»

Президент Украины Петр Порошенко объявил об официальном завершении антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

Теперь военные действия на юго-востоке Украины будут называться «операцией объединенных сил», написал Порошенко в своем Twitter. Он поблагодарил Верховную Раду за принятие закона «о реинтеграции Донбасса». «Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе — и для восстановления территориальной целостности Украины в пределах наших международно признанных границ», – заявил Порошенко. Командующим объединенных сил в Донбассе назначен генерал-лейтенант Сергей Наев. Президент Украины поставил перед ним задачу: «Вооруженные силы укрепить настолько, чтобы они были не только обороноспособны, но и способны освободить оккупированные территории». Сам Порошенко, в свою очередь, пообещал прикрыть армию сзади: «Хочу заверить прежде всего армию в том, что у нее — надежный тыл. Я никому не дам, не позволю ударить вам в спину путем масштабной дестабилизации ситуации в стране!»

Хочу запевнити насамперед армію в тому, що у неї – надійний тил. Я нікому не дам, не дозволю ударити вам в спину шляхом масштабної дестабілізації ситуації в країні! pic.twitter.com/fiiyoWapn6 — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 марта 2018 г.