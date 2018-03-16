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16.03.2018 18:52

Порошенко: АТО в Донбассе завершается, теперь это «операция объединенных сил»

Президент Украины Петр Порошенко объявил об официальном завершении антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

Теперь военные действия на юго-востоке Украины будут называться «операцией объединенных сил», написал Порошенко в своем Twitter. Он поблагодарил Верховную Раду за принятие закона «о реинтеграции Донбасса». «Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе — и для восстановления территориальной целостности Украины в пределах наших международно признанных границ», – заявил Порошенко. Командующим объединенных сил в Донбассе назначен генерал-лейтенант Сергей Наев. Президент Украины поставил перед ним задачу: «Вооруженные силы укрепить настолько, чтобы они были не только обороноспособны, но и способны освободить оккупированные территории». Сам Порошенко, в свою очередь, пообещал прикрыть армию сзади: «Хочу заверить прежде всего армию в том, что у нее — надежный тыл. Я никому не дам, не позволю ударить вам в спину путем масштабной дестабилизации ситуации в стране!»

Справка:

Напомним, АТО была официально объявлена 14 апреля 2014 года. С тех пор в Донбассе продолжаются боевые действия с небольшими перерывами. Закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу 24 февраля 2018-го. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР в нем называются «территориями, оккупированными Россией». Также он дает право Киеву применять «необходимые силы и средства для противодействия агрессии со стороны России». В российском министерстве иностранных дел после принятия этого закона заявили, что «в Киеве окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта на юго-востоке Украины».


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SetlGroup
02.03.2018 17:30
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В преддверии 8 марта газета «Деловой Петербург» подвела итоги ежегодной премии «Влиятельные женщины Петербурга».
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27.02.2018 17:30
Возле ЖК «Чистое небо» построят новые автомагистрали
Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) выпустил распоряжения о планировке и межевании территорий в Приморском районе
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21.02.2018 17:50
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АО «АИЖК» аккредитовало сразу несколько строящихся объектов «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
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