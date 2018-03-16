Нарушителя в Петербурге ловили щитом из полицейской машины
Петербургские полицейские ночью 16 марта ловили пьяного лихача на внедорожнике, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
Погоня началась на Каменном острове, а закончилась на Выборгской стороне: водитель игнорировал требования полицейских остановиться и давил на газ. В итоге старший инспектор ГИБДД на служебной «Ладе» принял решение перегородить проезжую часть, и полицейская машина попала под удар.
Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».