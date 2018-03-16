В Москве установили памятную доску Немцову

На Малой Ордынке, на доме, где жил Борис Немцов, повесили мемориальную доску. На протяжении трех лет после убийства политика столичные власти не позволяли увековечить его память, пока не вмешалась Ксения Собчак.

Табличку с надписью «В этом доме жил Борис Немцов, выдающийся политик, убитый 27 февраля 2015 года» сын политика Антон Немцов повесил на арке, ведущей во двор дома № 3 на Малой Ордынке.

На Малой Ордынке открыли мемориальную табличку Борису Немцову pic.twitter.com/xDme0HIt4p — Илья Барабанов (@barabanch) 16 марта 2018 г.

«Мой отец был прекрасным человеком. Это знают все его друзья. Он, безусловно, достоин того, чтобы его память увековечили. И вот наконец-то спустя три года это произошло. Я безмерно благодарен всем, благодаря кому это произошло», – цитирует его РБК со ссылкой на «Интерфакс».

Окончательно дату открытия знака удалось согласовать 14 марта. Об этом написала в Instagram кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак. Именно после её просьбы Комиссия по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры приняла решение поддержать установку доски.