Министр МВД Украины обещает, что россияне в стране проголосовать на выборах не смогут

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что российских граждан не пустят в посольства и консульства в день выборов президента — 18 марта.

Об этом Аваков 16 марта написал в своем Facebook. Он уточнил, что «доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом». Голосование будет возможно, только если Россия согласится вернуть Крым и Севастополь. «В этих условиях, констатируя агрессивную гибридную войну России против Украины, незаконную аннексию Автономной Республики Крым, оккупации частей Донецкой и Луганской областей — проведения незаконных выборов на этой суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, нарушающих законы Украины на территории Украины на территории дипломатических миссий», – уточнил Аваков.

Отметим, на Украине для голосования россиян 18 марта были организованы 4 участка: в посольстве в Киеве, а также в консульствах в Одессе, Харькове и Львове. Однако отдать на них свой голос, видимо, не удастся.