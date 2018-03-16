ГК «Деловые Линии» открыла еще 4 подразделения в Петербурге

Ведущий логистический оператор «Деловые Линии» начала обещанную экспансию – в плюс к 10 подразделениям в Петербурге с начала года открылись еще четыре: два малоформатных офиса и два терминала.

Два офиса формата «у дома» открыты на Кондратьевском проспекте и Белградской улице. Отделения работают с посылками и грузами весом до 50 кг и габаритами не более 1,5×0,7×0,7 м. Еще два терминала, полноформатных, открылись на юге Петербурга – в Горелово, на Волхонском шоссе, и в Пушкине, рядом с районом Славянка. Они обрабатывают грузы весом до 2,5 тонн.

Офисы в черте города находятся рядом со спальными районами и крупными магистралями. Они ориентированы на горожан, малый и средний бизнес. Открытие новых отделений позволит жителям отправлять посылки и товары и упростит получение заказов из интернет-магазинов.

Полноформатные подразделения в Горелово и Пушкине призваны упростить логистику для торговых и производственных компаний. Новые отделения разгрузят терминал «Армада» в Шушарах, куда до недавнего времени приходила значительная часть отправлений для региона, говорят специалисты компании.

В целом по России до конца года количество офисов «Деловых Линий» вырастет до 350 единиц. Ранее аналитики объясняли такое расширение ростом сегмента сборных грузоперевозок – за 5 лет с начала кризиса, к 2020-му году, объем сегмента сборных грузоперевозок может вырасти на две трети, то есть почти на 100 млрд рублей, предсказывали в M.A.Research.

Вторая причина – бурное развитие интернет-торговли. Рынок e-commerce, по оценкам экспертов, последние 5 лет прирастает на 20-30% ежегодно. Вдобавок из-за кризиса все популярнее становится покупка товаров, бытовой техники с рук, включая покупки у жителей других регионов. Это подстегивает спрос на услуги логистических компаний.