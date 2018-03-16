ЗСД и КАД перекрывают второй раз за день

В Петербурге вечером 16 марта снова частично перекрыли движение на ЗСД и КАД. В первый раз это произошло еще утром.

Сейчас автомобилисты сообщают, в частности, о закрытиях съезда на КАД с Дачного к Таллинскому шоссе, заездов на ЗСД с Васильевского острова и набережной Екатерингофки. На обеих магистралях собрались пробки. «Заплати и постой в пробке на ЗСД», – иронизируют петербуржцы в соцсетях.

Напомним, сегодня в Петербурге с визитом находится президент страны Владимир Путин.

Где ещё нельзя проехать и как на это реагируют рядовые горожане, читайте на «Водителе Петербурга».