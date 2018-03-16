Россия занялась расследованием убийства соратника Березовского и отравления дочери Скрипаля

В Следственном комитете России возбуждены дела об убийстве Николая Глушкова, бывшего одним из ближайших соратников Бориса Березовского, и покушении на убийство дочери экс-офицера ГРУ Юлии Скрипаль, которые произошли в Великобритании.

Как сообщили в ведомстве 16 марта, расследованием умышленного покушения на жизнь Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом, и убийства Глушкова занимается Главное управление особо важных дел Следственного комитета РФ. Кроме того, к работе планируют привлечь «высококвалифицированных экспертов». Отмечается, что следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании.

Ранее сообщалось, что смертью Глушкова, которого нашли в своем доме в центре Лондона, занимается в том числе антитеррористическое подразделение полиции Великобритании. Рассматривалась как версия убийства, так и самоубийства. «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники написал, что на шее умершего нашли следы удушения.

Юлия Скрипаль вместе со своим отцом в настоящее время находится в больнице в состоянии комы. По данным британских властей, при отравлении Скрипаля использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров России доступ к делу Скрипаля предоставлен не был. Таким образом, расследование, по мнению российской стороны, не соответствует конвенции о запрещении химоружия.