Россия занялась расследованием убийства соратника Березовского и отравления дочери Скрипаля
В Следственном комитете России возбуждены дела об убийстве Николая Глушкова, бывшего одним из ближайших соратников Бориса Березовского, и покушении на убийство дочери экс-офицера ГРУ Юлии Скрипаль, которые произошли в Великобритании.
Как сообщили в ведомстве 16 марта, расследованием умышленного покушения на жизнь Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом, и убийства Глушкова занимается Главное управление особо важных дел Следственного комитета РФ. Кроме того, к работе планируют привлечь «высококвалифицированных экспертов». Отмечается, что следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании.
Ранее сообщалось, что смертью Глушкова, которого нашли в своем доме в центре Лондона, занимается в том числе антитеррористическое подразделение полиции Великобритании. Рассматривалась как версия убийства, так и самоубийства. «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники написал, что на шее умершего нашли следы удушения.
Юлия Скрипаль вместе со своим отцом в настоящее время находится в больнице в состоянии комы. По данным британских властей, при отравлении Скрипаля использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров России доступ к делу Скрипаля предоставлен не был. Таким образом, расследование, по мнению российской стороны, не соответствует конвенции о запрещении химоружия.
Справка:
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов и некоторых других мерах, направленных против России. Санкции готовы поддержать США, Германия и Франция. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой. До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.
Николай Глушков получил политическое убежище в Великобритании в 2010 году, а через семь лет был заочно осужден судом Москвы по делу о хищении средств «Аэрофлота» в 90-х годах. Пост заместителя гендиректора компании он занял в 1996 году, до этого был заместителем руководителя (Березовского) в компании «ЛогоВАЗ» и руководил финансовым департаментом «АвтоВАЗа».