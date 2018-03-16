Глава МИД Финляндии на русском осудил воссоединение Крыма с Россией

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни опубликовал на сайте финского МИДа заявление на русском языке, в котором напомнил о 4-летнем юбилее "незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией". Глава внешнеполитического ведомства Суоми осудил действия нашей страны, которые, по его мнению, противоречат международному праву.

"Финляндия твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы осуждаем незаконную аннексию Крыма Россией и продолжаем проводить политику непризнания аннексии", – заявил Сойни.

Кроме того, министр выразил озабоченность ухудшающейся ситуацией с правами человека в Крыму и "продолжающейся милитаризацией полуострова". Он считает, что Россия наращивает военный контингент в своем новом регионе, что "усугубляет и так сложную ситуацию в области безопасности".

Помимо этого Сойни заявил, что Финляндия полностью поддерживает совместное заявление стран Европейского союза, которые сегодня, 16 марта, также осудили действия России в Крыму.