Матвиенко заявила, что исход выборов не предрешен

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан идти на выборы и заявила, что нынешняя избирательная кампания самая прозрачная и открытая в истории новой России.

Как сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента 16 марта, Матвиенко объяснила журналистам в Петербурге, что «старые стереотипы относительно того, что от одного голоса ничего не зависит, что исход выборов уже предрешен, не подходят к нынешней избирательной кампании. Она другая, она открытая, прозрачная, активная». Матвиенко не уточнила, были ли предыдущие кампании закрытыми и непрозрачными, но, судя по ее словам, так и было.

Спикер Совфеда напомнила, что в 2018-м выборы впервые проходят по новому законодательству. «Все было сделано для того, чтобы обеспечить абсолютную прозрачность выборов, повысить доверие граждан к избирательной системе», – подчеркнула Матвиенко. В частности, практически все избирательные участки будут оборудованы видеонаблюдением, заявила она.