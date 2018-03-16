Четверо россиян пострадали на «взбесившемся» лыжном подъемнике в Грузии

В результате аварии, которая произошла на канатной дороге на грузинском горнолыжном курорте Гудаури 16 марта, травмы получили четверо российских туристов.

Как сообщили в Ростуризме со ссылкой на данные МИД России, россияне получили легкие ушибы и ссадины. Медицинскую помощь им оказали на месте, их жизням ничего не угрожает. Всего на канатной дороге травмированы 11 человек. Об этом сообщили местному телеканалу в грузинском Минздраве. Среди пострадавших туристы из России, Украины, Швеции и Грузии. Наиболее серьезные травмы получили шестеро – их вертолетами доставят в больницы Тбилиси.

Предварительной причиной в Федеральном агентстве по туризму назвали отключение электроэнергии. Из-за этого кресла фуникулера скатывались по канатной дороге и врезались друг в друга. Подъемник на большой скорости «разбрасывал» лыжников и сноубордистов вместе со снаряжением. Случившееся квалифицировали по уголовной статье о «нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта».