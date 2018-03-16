Путин заявил о начале подготовки новых «майских указов»

Президент РФ Владимир Путин пообещал подготовить новую редакцию указов, направленных на повышение уровня жизни граждан. Об этом он сообщил на встрече с работниками здравоохранения, которая проходит в Национальном медицинском исследовательском центре им. В. А. Алмазова в Петербурге 16 марта.

Как передает РБК, глава государства признал, что с исполнением первых указов по зарплатам медиков были проблемы, но без постановки жестких целей властям не удалось бы достичь и нынешнего уровня. «Если бы не была так жестко зафиксирована эта планка, то сегодняшнего результата точно бы не было», — сказал Владимир Путин.

По его словам, рост зарплат в сфере здравоохранения должен продолжаться и дальше вместе со средними заплатами по региону. Но перед подготовкой новых майских указов властям необходимо будет подготовить новые ориентиры. «Сейчас, только что, вышли мои поручения правительству и администрации, и начнется подготовка вот этих вот конкретных указов по направлениям деятельности, по отраслям, в том числе по здравоохранению», — заявил президент.

Сегодня Кремль опубликовал перечень поручений Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию. Согласно ним, администрация президента должна подготовить указ по «повышению уровня жизни граждан, устойчивому росту их реальных доходов и росту уровня пенсий выше инфляции, снижению вдвое уровня бедности в стране». Также, по аналогии с 2012 годом, должны быть разработаны новые «национальные цели» в образовании, здравоохранении, строительстве жилья, дорог, малом бизнесе и так далее.