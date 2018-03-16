Итоги недели с Андреем Константиновым: Скрипаль, скрепы и выборы

16.03.2018 17:10

Дело об отравлении Скрипаля, новые санкции против России, дипконфликт в преддверии президентских выборов, а также, если успеем, поговорим о скрепах "российского Вайнштейна" депутата Слуцкого. Итоги информационной недели подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов. Ведущая эфира - Надежда Мадзалевская.