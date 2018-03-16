Выходные в Финляндии 17 - 18 марта: День святого Патрика и шоу шаолиньских монахов

Этот уик-энд в Финляндии подарит разнообразие концертов: от джаза и фламенко до ирландской музыки, исполнением которой отметят День святого Патрика. Юных зрителей ждут на детском театральном фестивале Bravo! и спектакле "Пиноккио", а любителям экзотики покажут шоу шаолиньских монахов. За оригинальными покупками можно отправиться на ярмарку дизайнерских товаров.

В субботу, 17 марта, в Финляндии ожидается от минус трёх до минус пяти градусов Цельсия. Солнце выглянет на юге страны, в остальных регионах будет облачно, на севере возможен снегопад. Зато воскресенье будет солнечным, в центральной и южной Суоми столбик термометра поднимется выше нуля, потеплеет до плюс четырёх градусов.

В эти выходные в Хельсинки завершается международный театральный фестиваль для юных зрителей Bravo! В программе есть как постановки для малышей от года до четырех, так и спектакли для подростков.

Также с детьми можно отправиться на представление «Пиноккио» танцевального театра Hurjaruuth. Спектакль включает в себя элементы клоунады, цирковые и музыкальные номера. В субботу, 17 марта, начало в 15:00. Билет для взрослых стоит 15 евро, для детей – 12 евро.

В культурном центре "Кабельный завод" пройдет ярмарка дизайнерских товаров и предметов искусства. Её регулярно организовывает финская ассоциация дизайнеров Ornamo. На ярмарке будут представлены скульптурные миниатюры, посуда, украшения, предметы из керамики, стекла, дерева и текстиля. В субботу и воскресенье посетителей ждут с 11 до 17 часов.

В Атенеуме открылась выставка History Wipes финского художника Аделя Абидина. 11 работ, в том числе видеоинсталляций и скульптур, затрагивают социальные проблемы современного общества, связанные с войнами и миграцией.

До 18 марта в музее современного искусства Киасма открыта выставка Коракрита Арунанондчая.В произведениях художника соединяются прошлое и будущее, природа и технологии, духовные традиции Востока и насущные мировые проблемы.

В культурном центре Корьямо в субботу состоится вечер фламенко, на котором выступят многообещающий испанский танцор Хосе Виньяс, певица Елена Моралес и гитарист Ото Крунаста. Начало в 19:00. Билеты стоят от 27,50 евро.

18 марта в Доме музыки конференция духовых музыкантов завершится концертом шведской джазовой мультиинструменталистки Ганхилд Карлинг. Начало в 15:00, билеты стоят от 13,50 евро. А накануне в Доме музыки выступит обладатель Грэмми трубач Ренди Брекер. Билеты обойдутся в 40 – 45 евро.

Городской оркестр Хельсинки даст бесплатный концерт в субботу, 17 марта. В концертном зале мэрии финской столицы (Pohjoisesplanadi, 11-13) прозвучит музыка Штрауса и Дворжака. Начало в 14:00.

В Лахти 17 марта выступят монахи Шаолиня. На сцене "Сибелиус-холла" они покажут своё шоу с необычными трюками, отточенной хореографией и световыми эффектами. Билеты стоят 45 евро.

День святого Патрика будут отмечать и финны. В Тампере 17 марта состоится концерт фолк-группы Sorrowhearts в ирландском пабе Ruby and fellas. С 12 часов будут праздновать в заведении O’Connell’s. 18 марта веселье с живой музыкой устроят в ирландском баре Molly Malone в Хельсинки. На бесплатное мероприятие можно прийти всей семьей, начало в 14:00.